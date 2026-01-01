Farnesina | Gli Usa riducono i dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiana

La Farnesina ha comunicato che gli Stati Uniti ridurranno i dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiana a partire da gennaio 2026. Questa decisione segna una svolta nelle relazioni commerciali tra i due paesi, dopo che lo scorso autunno era stato annunciato un aumento delle tariffe. La riduzione dei dazi potrebbe favorire le esportazioni italiane e rafforzare la presenza del settore nel mercato statunitense.

L'annuncio dei superdazi in arrivo da gennaio 2026 su alcuni marchi di pasta italiana era arrivato lo scorso autunno, come un fulmine a ciel sereno. Ora, nella notte di capodanno, altrettanto a sorpresa il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso noto in anticipo che in base alle analisi fatte nel frattempo le aliquote fissate in via provvisoria il 4 settembre verranno ridotte. Dal 91,74%, che si sarebbe sommato al 15% già in vigore su tutti i prodotti europei arrivando al 107%, i dazi passano al 2,26% per La Molisana (in totale si arriva quindi al 17,2%), al 13,98% per Garofalo (28,9%) e al 9,09% (24,09%) per gli altri 11 produttori non campionati, fa sapere il ministero degli Esteri.

