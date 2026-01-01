Famiglia nel bosco il papà oggi incontra i figli ma solo per un’ora

Il 1° gennaio, la famiglia nel bosco si riunisce dopo una separazione temporanea. Il papà incontrerà i tre figli, di 6 e 8 anni, per un’ora, in un momento di ricongiungimento. Questa breve riunione rappresenta un'occasione di condivisione e affetto, mantenendo comunque le distanze e le regole stabilite. Un piccolo gesto che sottolinea l’importanza della famiglia anche nei momenti di separazione.

La famiglia del bosco resta divisa, ma oggi, 1° gennaio, il papà potrà incontrare i suoi i tre figli, due di 6 e una di 8 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

