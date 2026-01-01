Famiglia nel bosco divisa anche a Capodanno consentito incontro protetto di 1 ora in casa famiglia il padre | Deluso e stanco

La famiglia nel bosco rimane divisa, con incontri protetti di un’ora in casa famiglia per Nathan Trevallion. Il Tribunale attende ancora la perizia sulle competenze genitoriali della coppia, mentre il padre si mostra deluso e stanco. Anche a Capodanno, la situazione permane difficile, senza momenti di festa. La vicenda evidenzia le tensioni e le sfide di una separazione complessa, in attesa di una decisione definitiva.

La famiglia del bosco resta divisa: incontri protetti di un’ora per Nathan Trevallion, mentre il Tribunale attende la perizia sulle competenze genitoriali della coppia Anche Capodanno non è stata una giornata di festa per la famiglia nel bosco. I genitori si sono potuti riunire ai loro tre ba. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

