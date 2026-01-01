Ezio Greggio | la rara foto con i figli e la bellissima dedica nel giorno di Capodanno

Ezio Greggio ha condiviso una rara fotografia insieme ai suoi figli, Giacomo e Gabriele, nel giorno di Capodanno. L’immagine, accompagnata da una dedica significativa, offre uno sguardo intimo sulla vita familiare del conduttore. Questo gesto semplice ma autentico permette di avvicinare i fan a un momento di serenità e affetto, segnando l’inizio del nuovo anno con un ricordo speciale.

Ezio Greggio inaugura il 2026 con uno scatto speciale e decisamente raro. Il conduttore ha scelto di festeggiare il primo giorno del nuovo anno condividendo sul suo profilo Instagram una foto insieme ai suoi due figli, Giacomo e Gabriele, regalando ai follower un momento intimo e familiare che. 🔗 Leggi su Today.it

