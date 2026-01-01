Ex sindaco e consigliere provinciale | è morto Diego Peli

È deceduto nelle ultime ore Diego Peli, figura di rilievo nel panorama politico e sindacale bresciano. Ex sindaco e consigliere provinciale, con una lunga esperienza nel settore pubblico, aveva 79 anni. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel centrosinistra locale, testimoniando un impegno costante nel servizio alla comunità. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la realtà politica e amministrativa della provincia di Brescia.

È scomparso nelle scorse ore Diego Peli: figura storica del centrosinistra bresciano e uomo dalla lunga esperienza sindacale, politica e amministrativa: aveva 79 anni. Dopo una carriera sindacale intensa, Peli è stato per dieci anni sindaco di Concesio, dal 1999 al 2009, e per diversi anni.

Si è spento Diego Peli, l'ex sindaco di Concesio aveva 79 anni - Lo storico dirigente del centrosinistra era malato. brescia.corriere.it

