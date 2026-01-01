Ex Milan il 2025 di Conceicao | i suoi numeri all’Al-Ittihad

Nel 2025, Sergio Conceicao guida l'Al-Ittihad in un contesto di sfide e cambiamenti. Dopo un 2024-25 complicato, l'allenatore portoghese si concentra sulle prestazioni della squadra, monitorando i numeri e i risultati. Questa analisi offre uno sguardo obiettivo sulla stagione in corso, evidenziando le performance di Conceicao e il suo impatto nel club saudita.

Il Milan ha avuto un 2024-25 molto complesso, specialmente in panchina. Ecco come sta andando il 202526 di Sergio Conceicao all'Al-Ittihad. Ecco i suoi numeri.

