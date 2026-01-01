Everton e Newcastle vincono mentre il West Ham può solo pareggiare

Nel match di Premier League del 30 dicembre 2025, Everton e Newcastle hanno ottenuto vittorie importanti, mentre il West Ham ha pareggiato 2-2 in casa contro il Brighton. La gara ha rappresentato un’occasione persa per il West Ham di avvicinarsi alla zona di sicurezza, lasciando invariata la distanza dagli avversari diretti. La sfida si inserisce in un contesto di tensione e attesa per le sorti della classifica.

2025-12-30 23:47:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest'ultima news: Il West Ham ha perso l'occasione di colmare il divario tra Nottingham Forest e sicurezza della Premier League poiché ha potuto pareggiare solo 2-2 in casa contro il Brighton. Con la sconfitta del Forest in casa contro l'Everton, il West Ham avrebbe potuto portarsi a due punti dalla salvezza con una vittoria casalinga, ma nonostante sia andato in vantaggio due volte è riuscito solo a pareggiare. La vittoria dell'Everton in casa del Forest li ha spinti nella metà superiore, mentre i guai del Burnley sono continuati con una sconfitta interna contro il Newcastle. PREMIER LEAGUE - Vincono Everton e Newcastle, pari per il Chelsea; Premier League: le prime tre vincono ancora e fuggono, Liverpool aggancia il Chelsea 4°. L'Analisi di Di Marcantonio Dopo Newcastle 14 - Everton 4 "La Risposta del Campione: Newcastle, Riconquistati Dopo il Ko" Una vera dimostrazione di forza. Il Newcastle ha travolto l'Everton con un risultato netto di 14-4 in un match cruciale del torneo. Un #Everton un po' barricato(non parlo di grappa)ha trovato 2 soluzioni vincenti,prima con un taglio in area,poi con un classico contropiede. Al giro di boa sono 28 punti + 14 sulla zona rossa.Ora vediamo se dal mercato arriverà un attaccante serio per cercare

