Europa League | Roma-Midtjylland 2-1

La Roma di Gian Piero Gasperini ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Midtjylland in occasione dell’Europa League. Questo risultato conferma il buon momento della squadra nel torneo, continuando una serie di prestazioni positive. La partita, disputata il 27 novembre, testimonia l’attenzione della Roma verso la competizione europea e il consolidamento delle proprie ambizioni nel torneo.

Roma, 27 nov. (LaPresse) – Prosegue con l’Europa League la striscia di risultati positivi per la Roma di Gian Piero Gasperini. Nel match interno con il Midtjylland i giallorossi si impongono per 2-1 sulla squadra danese, attuale capolista del girone unico della competizione. Roma in vantaggio al 7? con un gran gol di El Aynaoui, abile a girare al volo un cross di Celik. Al 26? infortunio per Manu Koné: il francese subisce un pestone e resta a terra dolorante per la torsione della caviglia. Al suo posto Cristante. Partita ostica per i giallorossi, apparsi un po’ stanchi alcune fasi della gara e in difficoltà contro la fisicità degli avversari. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Europa League: Roma-Midtjylland 2-1 Leggi anche: Europa League, Roma-Midtjylland 2-1 Leggi anche: Roma-Midtjylland 2-1, in Europa League bene i giallorossi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rincorsa Champions. Roma d'attacco, il tridente leggero per tornare quarta -; Rassegna Stampa | Attesa Koné; Gasperini d'attacco: Bene Ferguson. Dybala con me gioca sempre -; 53 gare saltate dai romanisti causa infortuni -. Roma-Midtjylland 2-1, risultato finale della partita di Europa League: gol di El Aynaoui e El Shaarawy, gli highlights - Midtjylland di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Roma in finale di Europa League - L'attesa è finita: la finale di Europa League tra Siviglia e Roma si gioca oggi, mercoledì... sport.sky.it

Roma-Midtjylland, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - Midtjylland sarà disponibile anche in diretta streaming grazie all'app di Sky Go disponibile per tutti gli abbonati su dispositivi mobili come smartphone e tablet. fanpage.it

UEFA Europa League Matchweek 6 All Goals

Vinci l'Europa League e #Lotito lascia la Lazio... Firmate x.com

Dall’Europa League agli ultimi giorni nel club che ha contraddistinto la sua carriera, il ritratto di un allenatore che ha fatto scuola. di Marco Stesina - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.