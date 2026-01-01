Etna attività effusiva con colata nella Valle del Bove | continua anche l' attività esplosiva
L’attività dell’Etna si manifesta con una colata di lava nella Valle del Bove, situata sulla parete Nord-Occidentale del vulcano. Insieme all’attività effusiva, si registra anche una fase esplosiva, che caratterizza questa fase di attività vulcanica. La presenza di colate e esplosioni indica un continuo movimento del magma all’interno del cratere, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione del vulcano.
Un'attività effusiva con l'emissione di una colata è presente all'interno della desertica Valle del Bove dell'Etna in corrispondenza della parete Nord-Occidentale. Il fenomeno è stato osservato dal sistema di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
ETNA 28 12 2025: Video di 60 secondi dell'attività stromboliana del cratere Voragine realizzato il 28/12/2025. Di seguito il link per la versione 4K: https://youtu.be/6MLifVq4d_I - facebook.com facebook
Etna: attività stromboliana ai crateri sommitali, colata non alimentata. Ingv, ampiezza tremore vulcanico su livelli medi. Vona sceso ad arancione #ANSA x.com
