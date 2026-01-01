Etna attività effusiva con colata nella Valle del Bove | continua anche l' attività esplosiva

L’attività dell’Etna si manifesta con una colata di lava nella Valle del Bove, situata sulla parete Nord-Occidentale del vulcano. Insieme all’attività effusiva, si registra anche una fase esplosiva, che caratterizza questa fase di attività vulcanica. La presenza di colate e esplosioni indica un continuo movimento del magma all’interno del cratere, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione del vulcano.

Un'attività effusiva con l'emissione di una colata è presente all'interno della desertica Valle del Bove dell'Etna in corrispondenza della parete Nord-Occidentale. Il fenomeno è stato osservato dal sistema di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

