Etichettatura obbligatoria degli alimenti | la vittoria di Coldiretti

La recente proroga dei decreti sull’etichettatura obbligatoria degli alimenti sottolinea l’impegno dell’Italia nel garantire trasparenza e sicurezza ai consumatori. Coldiretti si distingue come protagonista in questa fase, confermando il ruolo di leadership nel settore alimentare nazionale. Questa misura rafforza la tutela delle produzioni locali e la fiducia dei consumatori, valorizzando l’importanza di un’informazione chiara e affidabile sulle origini dei prodotti alimentari.

Etichettatura d’origine, Coldiretti Molise: “Una vittoria per la trasparenza, ora l’Europa segua l’esempio” - Coldiretti Molise accoglie con favore la proroga dei decreti sull’etichettatura d’origine degli alimenti, firmata dal ministro ... molisenetwork.net

Etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari: obbligo fino al 2026 e impatti per i consumatori - Rimanere aggiornati sulle leggi e le direttive è fondamentale per garantire la conformità e la trasparenza nel sett ... tuobenessere.it

L’etichettatura obbligatoria degli alimenti rappresenta una storica conquista di Coldiretti, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza, assicurare la tracciabilità dei prodotti e tutelare i cittadini consumatori #Initalia x.com

Made in Italy: bene proroga decreti etichettatura, ora battaglia UE per l’origine obbligatoria su tutti i cibi. Informare significa raccontare i fatti con attenzione, responsabilità e contesto, andando oltre il semplice titolo per offrire ai lettori strumenti di comprensione - facebook.com facebook

