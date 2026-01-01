Etichettatura obbligatoria degli alimenti | la vittoria di Coldiretti
La recente proroga dei decreti sull’etichettatura obbligatoria degli alimenti sottolinea l’impegno dell’Italia nel garantire trasparenza e sicurezza ai consumatori. Coldiretti si distingue come protagonista in questa fase, confermando il ruolo di leadership nel settore alimentare nazionale. Questa misura rafforza la tutela delle produzioni locali e la fiducia dei consumatori, valorizzando l’importanza di un’informazione chiara e affidabile sulle origini dei prodotti alimentari.
La proroga dei decreti sull’etichettatura d’origine conferma il ruolo dell’Italia di leader nelle politiche di trasparenza e di sicurezza alimentare. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere soddisfazione per la misura varata dal ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: La Cina non vende più il concentrato di pomodoro all'Italia. Coldiretti: "È una vittoria. Necessaria una etichettatura a livello europeo"
Leggi anche: Dalla contea degli hobbit abruzzese all'acqua tonica al luppolo: svelati i vincitori degli Oscar Green di Coldiretti
Etichettatura d’origine, Coldiretti Molise: “Una vittoria per la trasparenza, ora l’Europa segua l’esempio”.
Etichettatura obbligatoria degli alimenti: la vittoria di Coldiretti - Roberto Lorin: «Solo con una normativa trasparente sarà possibile porre fine all’inganno dei prodotti esteri camuffati da Made in Italy, oggi reso possibile dalle falle del codice doganale europeo, ch ... padovaoggi.it
Etichettatura d’origine, Coldiretti Molise: “Una vittoria per la trasparenza, ora l’Europa segua l’esempio” - Coldiretti Molise accoglie con favore la proroga dei decreti sull’etichettatura d’origine degli alimenti, firmata dal ministro ... molisenetwork.net
Etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari: obbligo fino al 2026 e impatti per i consumatori - Rimanere aggiornati sulle leggi e le direttive è fondamentale per garantire la conformità e la trasparenza nel sett ... tuobenessere.it
L’etichettatura obbligatoria degli alimenti rappresenta una storica conquista di Coldiretti, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza, assicurare la tracciabilità dei prodotti e tutelare i cittadini consumatori #Initalia x.com
Made in Italy: bene proroga decreti etichettatura, ora battaglia UE per l’origine obbligatoria su tutti i cibi. Informare significa raccontare i fatti con attenzione, responsabilità e contesto, andando oltre il semplice titolo per offrire ai lettori strumenti di comprensione - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.