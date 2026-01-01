Esplosione nella notte di Capodanno a Crans Montana | strage in Svizzera decine di vittime

Nella notte di Capodanno, un incendio all’interno di un bar a Crans Montana, Svizzera, ha provocato un’esplosione, causando numerose vittime. L’incidente si è verificato nel Cantone Vallese, trasformando una festa in una tragedia. Le autorità sono al lavoro per accertare le cause e gestire le conseguenze di questo grave evento.

Nella notte di Capodanno la festa si è trasformata in tragedia sulle Alpi svizzere. Un violento incendio scoppiato all’interno di un bar di Crans Montana, nel Cantone Vallese, si è rapidamente propagato fino a innescare un’esplosione devastante, causando una strage che ha sconvolto l’intera regione. Il primo bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno 42 vittime e oltre 112 feriti, con un numero imprecisato di dispersi mentre le operazioni di soccorso proseguono senza sosta. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità locali, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno del locale durante i festeggiamenti di fine anno, quando il bar era particolarmente affollato. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Esplosione nella notte di Capodanno a Crans Montana: strage in Svizzera, decine di vittime Leggi anche: La strage di Capodanno in Svizzera: 16enne milanese in coma dopo l'esplosione a Crans-Montana Leggi anche: Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Esplosione alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. «Party per under 17, vittime non identificabili per le gravi ustioni» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rogo a Crans-Montana, 47 giovani morti e 112 feriti. Ambasciatore italiano: 6 connazionali dispersi, 13 ricoverati; Le fiamme, poi l'esplosione. Incendio devasta un bar di Crans-Montana, in Svizzera. Decine di morti a Capodanno; Crans-Montana, esplosione in un bar durante la festa di Capodanno: Almeno 10 morti; Svizzera: esplosione in un bar di Crans Montana, quarantasette i morti. Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans- tg24.sky.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti - Montana durante una festa di Capodanno: decine di vittime, molti giovani, si indaga sulle cause ... panorama.it

Esplosione a Crans-Montana: le reazioni di Gustav Thoeni e le sue conseguenze - Montana ha stravolto i festeggiamenti di Capodanno, trasformando un momento di festa in una tragica calamità. notizie.it

Capodanno di sangue in Svizzera: esplosione e incendio, decine di vittime a Crans-Montana

Arriva la conferma dei primi italiani coinvolti nell'incendio e nell'esplosione della notte di Capodanno durante i festeggiamenti al «Constellation», un bar frequentato soprattutto da giovanissimi, a Crans-Montana, località sciistica alpina in Svizzera. Sono una ra - facebook.com facebook

Gravissimo bilancio per l’ #esplosione avvenuta nella notte in un bar di #CransMontana, rinomata località turistica svizzera. Secondo la polizia cantonale del #Vallese, i feriti sono circa 115, in gran parte in modo grave, mentre le vittime sarebbero circa 40. T x.com

