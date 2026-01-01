Esplosione nel bar di una stazione sciistica svizzera almeno 10 morti

Un’esplosione si è verificata in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, causando almeno 10 vittime e numerosi feriti. La polizia locale ha confermato l’incidente, che ha suscitato grande attenzione nelle cronache della regione. Le autorità stanno attualmente conducendo le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

