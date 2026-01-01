Nella notte, un incendio ha coinvolto un bar molto frequentato a Crans-Montana, stazione sciistica nel Canton Vallese, causando diverse vittime. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, e al momento non si ipotizza alcuna natura dolosa. La tragedia si aggiunge a un’altra esplosione avvenuta nella stessa zona, avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dell’area.

Non sarebbe doloso il violento incendio che nella notte ha devastato un bar molto frequentato dai turisti a Crans-Montana, una stazione sciistica nel Canton Vallese. Lo riferiscono fonti della Radio Television Suisse (Rts), secondo cui al momento si sospetta che l’origine del devastante incendio sia accidentale. Tuttavia, la causa dell’esplosione e del successivo incendio è ancora sconosciuta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Esplosione in una stazione sciistica in Svizzera, diversi morti in un bar dove si festeggiava il Capodanno

Leggi anche: Esplosione in un bar in una stazione sciistica svizzera: "Diversi morti"

Leggi anche: Svizzera, esplosione in un bar di una stazione sciistica: diversi morti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Esplosione in un bar della stazione sciistica svizzera di Crans-Montana: diversi morti e feriti; Svizzera, esplosione in una stazione sciistica: diversi morti e feriti; Svizzera, diversi morti e feriti dopo esplosione in bar a Crans-Montana; Svizzera, esplosione in un bar di una stazione sciistica di lusso: ci sono morti e feriti.

Svizzera, esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans Montana: “Ci sono morti e feriti” - La polizia svizzera ha riferito a Sky News che almeno 10 persone sono morte e altre 10 sono ... ilsecoloxix.it