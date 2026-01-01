Esplosione in una stazione sciistica in Svizzera diversi morti in un bar dove si festeggiava il Capodanno
Nella notte, un incendio ha coinvolto un bar molto frequentato a Crans-Montana, stazione sciistica nel Canton Vallese, causando diverse vittime. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, e al momento non si ipotizza alcuna natura dolosa. La tragedia si aggiunge a un’altra esplosione avvenuta nella stessa zona, avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dell’area.
Non sarebbe doloso il violento incendio che nella notte ha devastato un bar molto frequentato dai turisti a Crans-Montana, una stazione sciistica nel Canton Vallese. Lo riferiscono fonti della Radio Television Suisse (Rts), secondo cui al momento si sospetta che l’origine del devastante incendio sia accidentale. Tuttavia, la causa dell’esplosione e del successivo incendio è ancora sconosciuta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
