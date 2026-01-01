esplosione in una stazione sciistica in svizzera 40 morti in un bar dove si festeggiava il capodanno escluso il terrorismo

Nella notte a Crans-Montana, stazione sciistica nel Canton Vallese, un incendio ha devastato un bar molto frequentato dai turisti, causando la morte di 40 persone. Escluso il terrorismo, le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, ritenuto non doloso. L’evento rappresenta una tragedia per la comunità locale e per i visitatori presenti in quel momento.

Non sarebbe doloso il violento incendio che nella notte ha devastato un bar molto frequentato dai turisti a Crans-Montana, una stazione sciistica nel Canton Vallese. Si parla adesso di circa 40 persone morte e altre 10o sono rimaste ferite. Al momento si sospetta che l’origine del devastante incendio sia accidentale. Tuttavia, la causa dell’esplosione e del successivo incendio è ancora sconosciuta,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

