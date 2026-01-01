Esplosione in un bar pieno di turisti sulle Alpi Svizzere incendio alla festa di Capodanno | Diversi morti e feriti – Il video

Nella località di Crans-Montana, sulle Alpi svizzere, si è verificata un’esplosione in un bar durante i festeggiamenti di Capodanno, causando vittime e feriti. L’incidente ha colpito un luogo frequentato da turisti, suscitando preoccupazione e cordoglio. Le autorità stanno investigando sulle cause dell’incidente e fornendo aggiornamenti sulla situazione delle persone coinvolte.

Diverse persone sono rimaste uccise e altre ferite nell’esplosione che ha devastato un bar nella località di lusso di Crans-Motana, in Svizzera. All’1.30 è partito l’allarme dopo il boato avvenuto nel locale Le Constellation della lussuosa località sciistica alpina. Si tratta di un bar molto frequentato dai turisti, colpiti mentre erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno. L’esplosione ha provocato in un incendio, come confermano le immagini dei media svizzere che mostrano un edificio in fiamme e i soccorsi nelle vicinanze. Il portavoce della polizia del Canton Vallese, Gaëtan Lathion, ha confermato all’Afp che «ci sono diversi feriti e diversi morti». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Crans-Montana, diversi morti e feriti per un’esplosione in un bar durante la festa di Capodanno Leggi anche: Crans-Montana, diversi morti e feriti per un’esplosione in un bar della località sciistica Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Esplosione in un bar pieno di turisti sulle Alpi Svizzere, incendio alla festa di Capodanno: «Diversi morti e feriti» - Il video; Esplosione in un bar in una stazione sciistica svizzera: Diversi morti; Svizzera, esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti». Svizzera, esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- leggo.it

