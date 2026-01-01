Esplosione in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana | almeno 10 mortiFesta di Capodanno riservata a under 17

Un grave incidente si è verificato nel bar «Le Constellation» a Crans-Montana, durante una festa di Capodanno riservata a minorenni. L'incendio scoppiato nel seminterrato ha causato almeno 10 decessi. Il locale, che può ospitare fino a 400 persone, è stato coinvolto in una tragica perdita di vite umane. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze dell’accaduto.

Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans-Montana - Leggi su Sky TG24 l'articolo Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans- tg24.sky.it

Svizzera, esplosione a Crans-Montana in un bar della stazione sciistica durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.