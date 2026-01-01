Esplosione in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana | almeno 10 mortiFesta di Capodanno riservata a under 17

Un grave incidente si è verificato nel bar «Le Constellation» a Crans-Montana, durante una festa di Capodanno riservata a minorenni. L'incendio scoppiato nel seminterrato ha causato almeno 10 decessi. Il locale, che può ospitare fino a 400 persone, è stato coinvolto in una tragica perdita di vite umane. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze dell’accaduto.

L'incendio nel seminterrato del «Le Constellation» durante la festa di Capoodanno: il locale può ospitare fino a 400 persone. «C'è stata un'esplosione la cui origine è sconosciuta», ha detto un portavoce della polizia del Canton Vallese . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

