Esplosione in Svizzera con diversi morti attivi la Farnesina e il consolato d' Italia a Ginevra

Il Ministero degli Esteri e il Consolato d’Italia a Ginevra monitorano la situazione a Crans-Montana, dove si è verificata un’esplosione con diversi decessi. Sono in corso verifiche per accertare eventuali coinvolgimenti di cittadini italiani nell’incidente, che ha causato un grave incendio in una località sciistica svizzera. La collaborazione tra le autorità italiane e svizzere resta costante per chiarire quanto accaduto.

Il ministero degli Esteri e il locale consolato d'Italia a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana per verificare l'eventuale coinvolgimento di connazionali nelle esplosioni e nel grave incendio in un locale della località sciistica svizzera. Lo riferisce la Farnesina su X, sottolineando che verifiche sono in corso, in raccordo con le autorità locali. Il ministro Antonio Tajani è stato.

Svizzera, esplosione a Crans-Montana in un bar della stazione sciistica durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

Esplosione nel bar di una stazione sciistica svizzera durante la festa di Capodanno, almeno 10 morti - Sky News: 'la polizia non tratta l'incidente come attentato terroristico'. ansa.it

Svizzera, esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti» - facebook.com facebook

Esplosione nel bar di una stazione sciistica svizzera durante la festa di Capodanno, almeno 10 morti e 10 feriti. Sky News: "La polizia non tratta l'incidente come un attentato terroristico". Il locale poteva accogliere fino a 400 persone. Mobilitati elicotteri e ambul x.com

