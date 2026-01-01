Esplosione distrugge un bar a Crans-Montana | morti e feriti nella notte di Capodanno

Nella notte di Capodanno, un'esplosione ha causato ingenti danni e vittime in un bar di Crans-Montana, rinomata località sciistica svizzera. L'incidente ha provocato morti e feriti, segnando un grave episodio nella tranquilla comunità alpina. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'esplosione e stando ai primi rilievi, si tratta di un evento di grande impatto sulla sicurezza locale.

Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite a causa di un'esplosione che ha devastato un bar nella località sciistica alpina di lusso di Crans-Montana, in Svizzera. Lo ha riferito la polizia. «C'è stata un'esplosione la cui origine è ancora sconosciuta», ha detto all'AFP Gaetan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nel sud-ovest del Paese. «Ci sono diversi feriti e diversi morti», ha confermato. Non sarebbe doloso il violento incendio che nella notte ha distrutto il bar molto frequentato dai turisti in una delle principali stazioni sciistiche del Canton Vallese. Lo riferiscono fonti della Radio Télévision Suisse (Rts), secondo cui al momento si sospetta un'origine accidentale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

