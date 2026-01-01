Esplosione di Crans Montana attivato piano per le maxi-emergenze a Niguarda | potrebbero arrivare i feriti più gravi

A Niguarda di Milano è stato attivato il piano per le maxi-emergenze a seguito dell’incendio a Crans Montana, avvenuto nella notte di San Silvestro. Il centro Grandi Ustioni si prepara ad accogliere eventuali feriti gravi provenienti dall’incidente, che ha provocato numerose vittime e molti feriti. La situazione resta sotto controllo e le autorità monitorano l’evolversi dell’emergenza.

Milano, 1 gennaio 2026 – Il centro Grandi Ustioni dell'ospedale di Niguarda è pronto ad accogliere feriti in arrivo da Crans Montana, dove nella notte di San Silvestro, all'interno di un locale notturno, si è verificato un gravissimo rogo con una quarantina di morti e decine di feriti. Il provvedimento. Nel nosocomio milanese è stato attivato il piano per le maxi emergenze per accogliere feriti provenienti da Crans Montana, dopo l'esplosione avvenuta nella notte in un locale. Secondo quanto si è appreso, i primi feriti potrebbero arrivare tra stasera e domani mattina e verranno ricoverati al Centro Grandi Ustioni dell'ospedale milanese che è considerato il più importante d'Europa e dispone di una decina di letti.

