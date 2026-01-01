Esplosione di Crans Montana attivato piano per le maxi-emergenze a Niguarda | potrebbero arrivare i feriti più gravi

Da ilgiorno.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Niguarda di Milano è stato attivato il piano per le maxi-emergenze a seguito dell’incendio a Crans Montana, avvenuto nella notte di San Silvestro. Il centro Grandi Ustioni si prepara ad accogliere eventuali feriti gravi provenienti dall’incidente, che ha provocato numerose vittime e molti feriti. La situazione resta sotto controllo e le autorità monitorano l’evolversi dell’emergenza.

Milano, 1 gennaio 2026 – Il centro Grandi Ustioni dell’ospedale di Niguarda è pronto ad accogliere feriti in arrivo da Crans Montana, dove nella notte di San Silvestro, all’interno di un locale notturno, si è verificato un gravissimo rogo con una quarantina di morti e decine di feriti. Il provvedimento. Nel nosocomio milanese è stato attivato  il piano per le maxi emergenze  per accogliere feriti provenienti da Crans Montana, dopo l'esplosione avvenuta nella notte in un locale. Secondo quanto si è appreso, i primi feriti potrebbero arrivare tra stasera e domani mattina e verranno ricoverati al Centro Grandi Ustioni dell'ospedale milanese che è considerato il più importante d'Europa e dispone di una decina di letti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

esplosione di crans montana attivato piano per le maxi emergenze a niguarda potrebbero arrivare i feriti pi249 gravi

© Ilgiorno.it - Esplosione di Crans Montana, attivato piano per le maxi-emergenze a Niguarda: potrebbero arrivare i feriti più gravi

Leggi anche: Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Esplosione alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. «Party per under 17, vittime non identificabili per le gravi ustioni»

Leggi anche: Crans-Montana, esplosione in stazione sciistica: morti e feriti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incendio di Crans-Montana, ambasciatore italiano: 40 famiglie non hanno notizie dei familiari; Crans-Montana, esplosione nel resort: notte di morti e feriti; Svizzera: esplosione in un bar di Crans Montana, diversi morti; Strage di Crans-Montana, 40 morti e 100 feriti: “Le vittime non identificabili per le ustioni”.

esplosione crans montana attivatoNiguarda accoglierà almeno due degli ustionati di Crans Montana - Il Centro Grandi Ustioni dell'ospedale milanese è considerato il più importante d'Europa e ha attivato 16 letti. rainews.it

esplosione crans montana attivatoÈ pesantissimo il bilancio dell’esplosione che nella notte ha devastato un bar della località sciistica di lusso di Crans-Montana, in Svizzera - La tragedia è avvenuta intorno all'1:30 nel bar Le Constellation, locale molto popolare tra i turisti, mentre i festeggiamenti per il Capodanno erano in corso. repubblica.it

esplosione crans montana attivatoAl Niguarda di Milano attivato piano maxi emergenze, attesi feriti da Crans - E' stato attivato all'ospedale Niguarda di Milano il piano per le maxi emergenza per accogliere feriti provenienti da Crans Montana, dopo l'esplosione avvenuta nella notte in ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.