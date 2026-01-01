Esplode un petardo in cortile 45enne in prognosi riservata

Nella notte di Capodanno ad Este, un uomo di 45 anni è rimasto coinvolto in un incidente con un petardo durante una festa privata in via Fuoghi a Prà di Este. L'esplosione ha causato gravi ferite, portandolo in prognosi riservata. L'incidente sottolinea i rischi associati all’uso di fuochi d’artificio in contesti privati.

Sfiorata la tragedia nella notte di Capodanno ad Este. Un uomo di 45 anni S.M. residente ad Este, mentre si trovava ad una festa privata in via Fuoghi a Prà di Este, è uscito in cortile per sparare un petardo attorno alle 22,50. Qualcosa non è andato per il verso giusto e il petardo l'ha centrato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

