Esce per vedere i fuochi di Capodanno ma viene travolta da un’auto | morta una 73enne

Una donna di 73 anni è deceduta a Cassola (Vicenza) poco dopo la mezzanotte di Capodanno, a seguito di un incidente stradale. La donna, uscita per ammirare i fuochi d’artificio, è stata investita da un’auto. L’incidente ha causato grande dolore nella comunità locale, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica.

Una donna di 73 anni è morta la notte di Capodanno, qualche minuto dopo la mezzanotte, a Cassola (Vicenza) dopo essere stata investita da un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe uscita di casa per vedere i fuochi d’artificio quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una vettura di passaggio e sbalzata avanti per una quindicina di metri, finendo contro un muretto. Immediato l’allarme lanciato anche alle forze dell’ordine: è arrivata un’ambulanza del Suem 118 di Bassano del Grappa, i sanitari l’hanno immediatamente intubata e hanno avviato le pratiche di rianimazione. 🔗 Leggi su Open.online

