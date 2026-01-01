Esagerano con l' alcol | il Capodanno di tre giovani finisce in ospedale

Durante la notte di Capodanno, le autorità avevano rafforzato i servizi di emergenza per fronteggiare possibili incidenti legati a botti, petardi e alcol. Un episodio recente ha evidenziato come l'abuso di sostanze possa portare a conseguenze gravi, coinvolgendo tre giovani che sono finiti in ospedale. La prevenzione e la moderazione restano fondamentali per garantire un festeggiamento sicuro e responsabile.

In vista di un possibile super lavoro, Areu aveva deciso di potenziare la presenza di personale in servizio sul territorio nella notte di Capodanno: due i timori maggiori, gli infortuni per l'utilizzo di botti e petardi e l'eccessivo consumo di alcol.

A Torino tre feriti lievi per i botti. Ma tanti interventi per abuso d'alcol - Due uomini ricoverati all’Ospedale Martini, una 16enne al San Giovanni Bosco: 63 gli interventi dei Vigili del fuoco in tutto il Piemonte ... rainews.it

Capodanno 2026 a Torino: tre persone ferite dall'esplosione dei petardi, due 50enni al Martini. Una 16enne al Giovanni Bosco - Tanti gli episodi (non solo tra i giovanissimi) legati al consumo eccessivo di alcol ... valsesianotizie.it

