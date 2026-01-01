Errori nelle trascrizioni cosa diceva davvero Sempio | Sono dalla nostra

Le trascrizioni possono spesso presentare errori o interpretazioni imprecise. In questo approfondimento, analizzeremo le parole di Sempio, cercando di chiarire il significato reale delle sue affermazioni. Attraverso un confronto accurato, si cercherà di comprendere cosa intendesse realmente dire, evitando fraintendimenti e interpretazioni errate. Un’attenta revisione del suo linguaggio aiuta a cogliere meglio il senso delle sue parole e il contesto in cui sono state pronunciate.

"Mi hanno fatto domande che io ho capito perché me le facevano. Comunque secondo me erano abbastanza dalla parte mia". Così parlava Andrea Sempio all'inizio del 2017, subito dopo la fine dell'interrogatorio a cui viene sottoposto l'amico del fratello di Chiara, Marco Poggi. Sa di essere indagato e presto sarà scagionato. Ma il senso di questa intercettazione è nuovo, perché frutto di riascolto. Infatti sono diverse le intercettazioni ambientali che sono state trascritte scorrettamente o non sono state trascritte affatto nella prima inchiesta. Lo riporta Repubblica che dà notizia dell'intercettazione ambientale numero 84 trascritta, a suo tempo, in modo sbagliato: "(incomprensibile) . 🔗 Leggi su Iltempo.it

