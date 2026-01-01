Epifania a Piazza Mercato con la Fiera del Giocattolo e della Calza

L’Epifania a Piazza Mercato offre un’occasione per vivere un momento di convivialità con la tradizionale Fiera del Giocattolo e della Calza. Piazza del Carmine e Piazza Mercato si trasformano in un punto di incontro per famiglie e visitatori, offrendo spazi dedicati a divertimento e tradizione. L’evento, promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, invita tutti a partecipare in un’atmosfera semplice e autentica.

"Epifania a Piazza Mercato - Fiera del Giocattolo e della Calza. Piazza del Carmine e Piazza Mercato diventano - spiega l'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli in un post social - un grande spazio di festa dedicato a grandi e piccini.Tra giocattoli, dolci, addobbi natalizi e i profumi della.

