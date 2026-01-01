Enzo Maresca sull'orlo dell'esonero | decisione imminente prima della sfida col Manchester City
Enzo Maresca si trova in una fase delicata alla guida del team, con una decisione sul suo futuro ormai prossima. La recente crisi dei Blues, accentuata dal pareggio con il Bournemouth e dall'assenza del tecnico in conferenza stampa, ha portato a un'attenzione crescente sulla possibilità di un suo esonero prima della sfida contro il Manchester City. La situazione resta in evoluzione, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali.
La crisi dei Blues è esplosa dopo il pareggio col Bournemouth, il tecnico non s'è presentato in conferenza. I risultati sono il primo fattore del malessere all'interno del club ma rappresentano la punta dell'iceberg rispetto a un sentimento di insoddisfazione che appare più profondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Xabi Alonso rischia l’esonero: si gioca tutto in Real Madrid-Manchester City. Due possibili sostituti
Leggi anche: Caso Sgarbi, l’avvocato di Evelina prima dell’udienza sull’amministratore di sostegno: “Qui per tutelare l’uomo”
Maresca-Chelsea, tensione alle stelle: ipotesi esonero o dimissioni. Oggi si decide - sotto pressione dopo il pareggio contro il Bournemouth nell’ultimo turno di campionato ... msn.com
Il 2026 in Premier inizia col botto: Maresca ad un passo dall'addio al Chelsea - Il 2026 inizia con una clamorosa notizia che arriva dall'Inghilterra: secondo quanto riportato da Sky Sports UK Enzo Maresca è ad un passo. tuttomercatoweb.com
Le gioie col Leicester e la Conference col Chelsea: Enzo Maresca, da regista a leader in panchina - Dopo aver riportato il Leicester in Premier, Enzo Maresca conquista il suo primo titolo europeo. gianlucadimarzio.com
Non posso immaginare la stupidaggine che stia per fare il Chelsea che il giorno di Capodanno sta per licenziare Enzo Maresca capace di vincere al suo primo anno Mondiale per Club e Conference e che fino a un mese fa era lì a giocarsi la Premier x.com
BREAKING NEWS INGHILTERRA Il futuro di Enzo Maresca al Chelsea è in discussione, la situazione è tesa e i dubbi si intensificano. Il club e l'allenatore stanno valutando i recenti risultati e la situazione generale. #allenaremania #Chelsea #Maresca - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.