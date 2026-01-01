Ennesimo incidente legato ai botti di Capodanno

Un incidente si è verificato nel Rione Alto durante i festeggiamenti di Capodanno, quando una palma è stata bruciata a causa dei fuochi d’artificio. Secondo i residenti, una ruota avrebbe rischiato di incendiarsi sulle foglie, evidenziando i rischi associati all’uso dei botti. L’area del belvedere arancione è stata coinvolta, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le celebrazioni.

PETARDI SCAM all'Aldi: lo sapevi ? ?#shorts #fuochidartificio #pirotecnicalatorretta #petardi #pyro

"Stamattina ennesimo incidente in via Manzoni, macchine portate via da carri attrezzi." - facebook.com facebook

