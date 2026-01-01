Emigrazione giovanile dall’Italia | 630mila partenze in 14 anni Il rapporto Cnel fotografa una perdita di capitale umano pari a 160 miliardi di euro
L'emigrazione giovanile dall’Italia è un fenomeno che si è protratto negli ultimi 14 anni, con circa 630.000 partenze. Secondo il rapporto del Cnel, questa fuga di giovani rappresenta una perdita di capitale umano valutata in circa 160 miliardi di euro. Questi dati evidenziano un trend che interessa il futuro del Paese, richiedendo una riflessione sulle cause e le possibili soluzioni.
Il fenomeno dell'emigrazione giovanile dall'Italia assume dimensioni significative secondo i dati raccolti dal Cnel. Il rapporto documenta l'uscita di 630mila giovani tra i 18 e i 34 anni nel periodo 2011-2024. L'entità numerica corrisponde alla popolazione di una città come Palermo che si svuoti progressivamente. La distribuzione geografica delle partenze vede il 49% provenire dalle regioni del Nord e il 35% dal Mezzogiorno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
