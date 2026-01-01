Emigrazione giovanile dall’Italia | 630mila partenze in 14 anni Il rapporto Cnel fotografa una perdita di capitale umano pari a 160 miliardi di euro

L'emigrazione giovanile dall’Italia è un fenomeno che si è protratto negli ultimi 14 anni, con circa 630.000 partenze. Secondo il rapporto del Cnel, questa fuga di giovani rappresenta una perdita di capitale umano valutata in circa 160 miliardi di euro. Questi dati evidenziano un trend che interessa il futuro del Paese, richiedendo una riflessione sulle cause e le possibili soluzioni.

Cnel, emigrati dall'Italia 630 mila giovani dal 2011 - In Italia tra il 2011 e il 2024 sono emigrati 630mila giovani tra i 18 e i 34 anni, il 49% dalle regioni del Nord e il 35% dal Mezzogiorno. ansa.it

Emigrazione giovanile: 130mila ragazzi hanno lasciato la Puglia in cerca di lavoro altrove - facebook.com facebook

Fuga di cervelli, tra il 2011 e il 2024 l’emigrazione dei giovani all’estero è costata al Molise oltre un miliardo in capitale umano perduto. Parliamo del 13% circa del Pil regionale 2023. #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

