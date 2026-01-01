Elisa Dilavanzo fa ancora centro ‘Il mio vino tra i migliori cento’

Elisa Dilavanzo si conferma tra i migliori cento vini italiani, ricevendo ancora una volta riconoscimenti per la qualità delle sue produzioni. A Baone, in provincia di Padova, questa consuetudine si ripete, testimonianza di un lavoro costante e di attenzione al dettaglio. Il riconoscimento si inserisce in un percorso di eccellenza che vede l’azienda protagonista nel panorama vinicolo nazionale.

Baone (Padova), 1 gennaio 2026 – Non è la prima volta anzi ormai raccogliere premi è diventata un’abitudine. Elisa Dilavanzo, produttrice dei vini Maeli e paladina del Moscato Giallo dei Colli Euganei, ha creato una linea dal moscato rientrando per il 2026 tra i cento migliori vini dell' associazione italiana sommelier per guida Vitae 2026. I vigneti sui colli euganei a Baone, la cantina Maeli ha messo a segno colpi degni di nota. Non è il primo riconoscimento ‘Nel 2014 l’agenzia Americana Bloomberg considera uno dei miei vini tra i 10 vini migliori del mondo. Nella top ten dei vini icona, tra Champagne, Chassagne Montrachet e Chateaux Margaux, unico vino italiano su 4000 vini degustati dalla Master of Wine Elin McCoy’ La seconda annata, la 2015, non è da meno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

