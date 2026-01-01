Elisa, finalista di Miss Italia e ora riconosciuta come una delle migliori cento nel settore del moscato, continua a distinguersi nel mondo del vino. La sua passione e dedizione l’hanno portata a ottenere riconoscimenti consolidati, confermando il suo ruolo di ambasciatrice di questa tradizione. A Baone, nel Padovano, il suo percorso si arricchisce di nuovi successi, sottolineando l’importanza di un impegno costante e di qualità.

Baone (Padova), 1 gennaio 2026 – Non è la prima volta anzi ormai raccogliere premi è diventata un’abitudine. Elisa Dilavanzo, produttrice dei vini Maeli e paladina del Moscato Giallo dei Colli Euganei, ha creato una linea dal moscato rientrando per il 2026 tra i cento migliori vini dell'associazione italiana sommelier per guida Vitae 2026. I vigneti sui colli euganei a Baone, la cantina Maeli ha messo a segno colpi degni di nota. Non è il primo riconoscimento “Nel 2014 l’agenzia Americana Bloomberg considera uno dei miei vini tra i 10 vini migliori del mondo. Nella top ten dei vini icona, tra Champagne, Chassagne Montrachet e Chateaux Margaux, unico vino italiano su 4000 vini degustati dalla Master of Wine Elin McCoy’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elisa da finalista a Miss Italia a paladina del moscato: ‘Il mio vino tra i migliori 100’

Leggi anche: Elisa Dilavanzo fa ancora centro ‘Il mio vino tra i migliori cento’

Leggi anche: Torna in edicola "I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia" la guida per districarsi nel mondo del vino: dal 28 ottobre, per due mesi, con il Corriere della Sera

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Elisa Isoardi compie 43 anni: l'amore stellato dopo Matteo Salvini, la maternità, il confronto con Antonella Clerici: «Il selfie a....

L'elenco completo delle 40 finaliste - Ecco l’elenco completo delle quaranta finaliste di Miss Italia 2025 che il 15 settembre si sfideranno sul palco del Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio. ilrestodelcarlino.it

Auguri di Buon Natale da parte di Elisa Cherin Finalista Nazionale Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2025 #BuonNatale #MissMondo - facebook.com facebook