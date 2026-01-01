Elimoghale altro allenamento in Prima Squadra | i tifosi della Juventus hanno l’acquolina in bocca

Elimoghale ha svolto un allenamento con la Prima Squadra della Juventus, suscitando interesse tra i tifosi. Il giovane talento classe 2009 della Primavera si sta distinguendo per il suo sviluppo e le potenzialità future, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sua presenza in prima squadra rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e affermazione nel calcio professionistico.

per il talento classe 2009 della Primavera. Il primo allenamento del 2026 della  Juventus  ha confermato l’ascesa di uno dei talenti più precoci del settore giovanile bianconero:  Destiny Elimoghale. Il classe 2009, nonostante la giovanissima età, si è aggregato nuovamente alla prima squadra agli ordini di  Luciano Spalletti  nella seduta dell’antivigilia della sfida casalinga contro il Lecce. Non si tratta di un esordio assoluto tra i “grandi”, poiché il giovane esterno era già stato aggregato al gruppo lo scorso 23 dicembre, poco prima della trasferta di Pisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

