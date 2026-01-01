Elimoghale altro allenamento in Prima Squadra | i tifosi della Juventus hanno l’acquolina in bocca

Elimoghale ha svolto un allenamento con la Prima Squadra della Juventus, suscitando interesse tra i tifosi. Il giovane talento classe 2009 della Primavera si sta distinguendo per il suo sviluppo e le potenzialità future, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sua presenza in prima squadra rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e affermazione nel calcio professionistico.

per il talento classe 2009 della Primavera. Il primo allenamento del 2026 della Juventus ha confermato l'ascesa di uno dei talenti più precoci del settore giovanile bianconero: Destiny Elimoghale. Il classe 2009, nonostante la giovanissima età, si è aggregato nuovamente alla prima squadra agli ordini di Luciano Spalletti nella seduta dell'antivigilia della sfida casalinga contro il Lecce. Non si tratta di un esordio assoluto tra i "grandi", poiché il giovane esterno era già stato aggregato al gruppo lo scorso 23 dicembre, poco prima della trasferta di Pisa.

Un giovane talento della Juventus si allena con la prima squadra sotto gli occhi di Spalletti - Giovane talento della Juventus, Destiny Elimoghale si unisce alla prima squadra, segnale di fiducia e investimento futuro del club. newsmondo.it

Destiny di nome e di fatto. La Juve chiama Elimoghale, il talento più cristallino delle giovanili - Questa mattina il classe 2009 ha preso parte all’allenamento della prima squadra della Juventus, lavorando. tuttomercatoweb.com

Che regalo di Natale per i due ragazzi Durante l'allenamento del 23 dicembre insieme al gruppo si sono allenati anche i classe 2009 Riccardo Paonessa, protagonista con una tripletta nel Derby della Mole Under 17 e Destiny Elimoghale, giovane talento f - facebook.com facebook

