Elicottero e posti di controllo per la fine dell’anno 8mila euro di sanzioni sulle strade
Per garantire una circolazione sicura durante le festività di fine anno, il comando provinciale dei Carabinieri di Lecce ha predisposto controlli mirati su strada e l’impiego di elicotteri e posti di blocco. Le autorità hanno rafforzato le verifiche nei territori di Lecce e Monteroni, con sanzioni fino a 8.000 euro per chi viola le normative, nell'obiettivo di preservare la sicurezza di tutti i cittadini.
LECCE – Il comando provinciale dei carabinieri di Lecce ha messo in campo un articolato dispositivo di prevenzione per garantire festività serene alla cittadinanza, concentrando le attività nei territori di Lecce e Monteroni di Lecce.L’operazione, finalizzata al contrasto dello spaccio di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: We Run Rome 2025, il percorso ed il programma della corsa di fine anno sulle strade romane
Leggi anche: La strage sulle strade della Bergamasca: dall’inizio dell’anno 57 morti. Il presidente dell’Aci: “Dati agghiaccianti, servono più controlli”
Perché c’è un elicottero dei carabinieri che sta volando da ore sopra tre comuni del Comasco.
Elicottero e posti di controllo per la fine dell’anno, 8mila euro di sanzioni sulle strade - Carabinieri in azione nel territorio compreso tra Lecce e Monteroni per garantire festività serene. lecceprima.it
Elicottero dei carabinieri in volo contro le rapine a mano armata: controllo dall'alto in caso di fughe e inseguimenti - L'elicottero del 14esimo Nucleo elicotteri dei carabinieri di Belluno in volo per monitorare la zona in caso di rapine a mano armata: nel pomeriggio di ieri, il dispositivo speciale è ... ilgazzettino.it
Elicottero e posti di blocco: task force al Piano - Una squadra da 40 operatori, con unità cinofile, reparto prevenzione crimine e il reparto volo arrivato da Pescara ... ilrestodelcarlino.it
Si tratta di due 25enni, residenti in provincia di Reggio Emilia. Sul posto anche l'elicottero da Bologna - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.