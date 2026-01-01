Elicottero e posti di controllo per la fine dell’anno 8mila euro di sanzioni sulle strade

Per garantire una circolazione sicura durante le festività di fine anno, il comando provinciale dei Carabinieri di Lecce ha predisposto controlli mirati su strada e l’impiego di elicotteri e posti di blocco. Le autorità hanno rafforzato le verifiche nei territori di Lecce e Monteroni, con sanzioni fino a 8.000 euro per chi viola le normative, nell'obiettivo di preservare la sicurezza di tutti i cittadini.

LECCE – Il comando provinciale dei carabinieri di Lecce ha messo in campo un articolato dispositivo di prevenzione per garantire festività serene alla cittadinanza, concentrando le attività nei territori di Lecce e Monteroni di Lecce.L’operazione, finalizzata al contrasto dello spaccio di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

