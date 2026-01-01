Elian Ciubuc è il primo bambino nato a Ferrara nel 2026, arrivato alle 12:00. I genitori, Nadia e Ion, sono felici di accogliere il loro primo figlio in questa nuova fase della vita. La nascita di Elian segna un inizio speciale per la famiglia e rappresenta un momento di gioia condivisa nella comunità ferrarese.

Si chiama Elian Ciubuc ed è il primo nato a Ferrara del 2026. Il piccolo è, infatti, venuto alla luce alle 12.55 di giovedì 1 gennaio all’ospedale Sant’Anna di Cona. Pesa 2 chilogrammi e 305 grammi ed è lungo 48 centimetri. A dare la lieta notizia sono stati la mamma, Nadia, e il papà, Ion: la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Elian è il primo nato del 2026 a Ferrara: il sorriso di mamma Nadia e papà Ion

Leggi anche: Il più bel sorriso del nuovo anno ha il volto di Claudio: è il primo nato del 2026 a Foggia

Leggi anche: Como aspetta il primo nato del 2026, è solo questione di ore: intanto auguri a Theo, l'ultimo nato al Sant'Anna

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il primo nato del 2026 all'ospedale di Cona è Elian Ciubuc, venuto alla luce alle 12.55 del primo gennaio. Accanto a lui mamma Nadia e papà Ion - facebook.com facebook