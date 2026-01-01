Economia toscana in frenata Tengono lavoro ed export crescono i divari tra territori

L’economia toscana nel terzo trimestre del 2025 evidenzia un rallentamento, con alcuni settori che mostrano segnali di stabilità. Mantenere il livello di occupazione e l’export rappresentano aspetti positivi, mentre si ampliando i divari tra le diverse aree della regione. Questi dati indicano una fase di trasformazione, con effetti diversificati a livello territoriale, richiedendo un’analisi attenta delle dinamiche in atto.

Nel terzo trimestre del 2025 l’economia toscana mostra segnali di rallentamento pur mantenendo alcuni elementi di tenuta. È il quadro che emerge dall’analisi Irpet sulla congiuntura nelle province della regione: l’occupazione continua a crescere, ma a ritmi più contenuti rispetto agli anni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

