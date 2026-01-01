È Victor il primo nato a Taranto del 2026
Victor è il primo bambino nato a Taranto nel 2026. È venuto al mondo alle 11.23 del 1 gennaio presso l’ospedale Santissima Annunziata, con un peso di 3,560 kg. Questo evento segna l’inizio del nuovo anno per la città, portando con sé un momento di gioia e speranza per la comunità tarantina.
Si chiama Victor ed è nato alle 11.23 del 1 gennaio 2026. Il piccolo, con un peso di 3,560 kg é il primo nato del 2026 a Taranto all'ospedale Santissima Annunziata.
Capodanno senza feriti gravi.
