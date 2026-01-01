E' una bimba la prima nata nel 2026 si chiama Sibora In dodici mesi 911 nascite all' ospedale di Forlì
All’ospedale di Forlì è nata la prima bimba del 2026. Si chiama Sibora, pesa 2.258 grammi, ed è nata alle ore 12,48 del 1° gennaio all'ospedale “Morgagni-Pierantoni”. Alle ore 21,22 del 31 dicembre è venuto alla luce Geuel Ejemen, l’ultimo bambino nato nel 2025 al “Morgagni-Pierantoni”. Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
