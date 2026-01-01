All’ospedale di Forlì, il primo bambino del 2026 si chiama Sibora. Nata alle 12:48 del 1° gennaio, pesa 2.258 grammi. Nel corso dell’anno, sono state registrate complessivamente 911 nascite, confermando la continuità delle nascite nell’area. Questo evento segna l’inizio di un nuovo anno per la comunità locale, con la nascita di questa prima bambina del 2026.

All’ospedale di Forlì è nata la prima bimba del 2026. Si chiama Sibora, pesa 2.258 grammi, ed è nata alle ore 12,48 del 1° gennaio all'ospedale “Morgagni-Pierantoni”. Alle ore 21,22 del 31 dicembre è venuto alla luce Geuel Ejemen, l’ultimo bambino nato nel 2025 al “Morgagni-Pierantoni”. Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - E' una bimba la prima nata nel 2026, si chiama Sibora. In dodici mesi 911 nascite all'ospedale di Forlì

