È stato un anno duro uno di quelli che ti scuotono dentro

Il 2025 è stato un anno complesso, segnato da sfide e cambiamenti. In questa occasione, analizziamo i momenti salienti e riflettiamo sulle lezioni apprese. Con l’arrivo del nuovo anno, è importante guardare avanti con serenità e determinazione. Vi invitiamo a leggere questa breve panoramica, pensata per offrire uno sguardo equilibrato sul passato e un buon inizio di 2026.

2026-01-01 11:41:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Álvaro Morata Appena 2025 facendo il punto sull’anno appena trascorso e anche sul suo auguri per questo 2026. L’attaccante del Como non nasconde che non è stato un anno facile sportivamente e personalmente, ma ammette di aver imparato emotivamente per il futuro. Lo scorso 2025 ha portato diversi cambiamenti per Morata, come il Lascia il Galatasaray per firmare per il Como e anche alti e bassi che gli hanno fatto perdere quel ruolo indiscutibile in Nazionale. Lettera aperta di Morata ai suoi follower. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Ligabue festeggia i suoi 65 anni e i 30 di “Buon compleanno Elvis”: «Era un album fuori moda all'epoca e lo è ancora oggi»; Alessandria, in arrivo al carcere di San Michele circa 200 detenuti soggetti al 41 bis.

Bologna, il rush finale dei commercianti per gli acquisti di Natale: «È stato un anno duro, sosteniamo i negozi di vicinato» - Gli occhi, quindi, ancora una volta, sono tutti puntati su questo ultimo mese di dicembre, sugli acquisti natalizi che per il direttore generale ... corrieredibologna.corriere.it

Chiara Ferragni: "Il 2024 è stato l’anno più duro tra divorzio e scandali, ma ora sono innamorata e felice" - Sul nuovo numero di Cosmopolitan Spagna, che le ha dedicato la copertina, Chiara Ferragni è tornata a ... comingsoon.it

Il ragazzo che sorrise sotto la pioggia #Avvento #Fede #Pace

Ogni anno trascorso segna grandi cambiamenti. Il 2025 è stato l’anno della prossimità, del Giubileo, del PNRR. Abbiamo accolto centinaia di pellegrini, iniziato ad aprire le prime case della Comunità, percorso tanti km con il nostro camper dello screening p - facebook.com facebook

Il 2025 è stato l’anno in cui si è spezzato l’asse transatlantico che ha retto l’Occidente per 80 anni. Un anno di guerre, dazi, stragi e caos. Azione ha tenuto la barra dritta, innanzitutto sul sostegno all’Ucraina, sulla necessità di essere forti e armati per scoraggia x.com