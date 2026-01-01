È Raffaele il primo nato del 2026 a Viterbo

Da viterbotoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaele è il primo bambino nato nel 2026 a Viterbo, nella regione della Tuscia. È venuto al mondo all’ospedale Santa Rosa, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Questo evento segna l'inizio di un nuovo anno, mentre Ibrahim, nato nel 2025, è stato l'ultimo del passato anno. Entrambi rappresentano momenti importanti per la comunità locale.

Si chiama Raffaele il primo nato del 2026 nella Tuscia. Ibrahim, invece, è stato l'ultimo del 2025. Entrambi sono venuti alla luce all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, nel reparto di Ostetricia e ginecologia.Il primo nato del 2026Il primo “figlio” del nuovo anno, Raffaele, è venuto alla luce alle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

200 raffaele il primo nato del 2026 a viterbo

© Viterbotoday.it - È Raffaele il primo nato del 2026 a Viterbo

Leggi anche: José è il primo nato del 2026 a Treviglio, il primo vagito a Bergamo è di André

Leggi anche: José è il primo nato del 2026 a Treviglio, il primo vagito a Bergamo è di André, Seriate in rosa con Melanie

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.