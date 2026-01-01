È Raffaele il primo nato del 2026 a Viterbo
Raffaele è il primo bambino nato nel 2026 a Viterbo, nella regione della Tuscia. È venuto al mondo all’ospedale Santa Rosa, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Questo evento segna l'inizio di un nuovo anno, mentre Ibrahim, nato nel 2025, è stato l'ultimo del passato anno. Entrambi rappresentano momenti importanti per la comunità locale.
Il primo nato del 2026Il primo "figlio" del nuovo anno, Raffaele, è venuto alla luce alle.
