È Noah un bimbo di Tocca da Casauria il primo nato nell' ospedale di Pescara nel 2026
Noah, nato alle 6:58 con parto naturale, è il primo bambino del 2026 a essere registrato nell’ospedale di Pescara. Originario di Tocca da Casauria, rappresenta il primo nato dell’anno in questa struttura sanitaria. La nascita di Noah segna l'inizio del nuovo anno e sottolinea l’importanza di momenti di speranza e continuità per la comunità locale.
Si chiama Noah ed è il primo bimbo nato nell'ospedale di Pescara nel 2026.Il nuovo anno si è dunque aperto con la nascita di Noah, venuto alla luce alle ore 6:58 con un parto naturale.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione DossierIl piccolo, la cui famiglia proviene da Tocco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Pescara un cacciatore ferito da un cinghiale
Leggi anche: Bimbo nato morto, medici e ostetriche dell’ospedale di Lodi a processo: “Si è atteso troppo per il parto”
Noah, bambino di 9 anni nato a Londra, con radici a Casalbore, dove è nato suo Nonno Domenico, suona la fisarmonica [video inviato da Nonno Domenico Cifaldi] - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.