È Noah un bimbo di Tocca da Casauria il primo nato nell' ospedale di Pescara nel 2026

Noah, nato alle 6:58 con parto naturale, è il primo bambino del 2026 a essere registrato nell’ospedale di Pescara. Originario di Tocca da Casauria, rappresenta il primo nato dell’anno in questa struttura sanitaria. La nascita di Noah segna l'inizio del nuovo anno e sottolinea l’importanza di momenti di speranza e continuità per la comunità locale.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.