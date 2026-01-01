È Noah un bimbo di Tocca da Casauria il primo nato nell' ospedale di Pescara nel 2026

Da ilpescara.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Noah, nato alle 6:58 con parto naturale, è il primo bambino del 2026 a essere registrato nell’ospedale di Pescara. Originario di Tocca da Casauria, rappresenta il primo nato dell’anno in questa struttura sanitaria. La nascita di Noah segna l'inizio del nuovo anno e sottolinea l’importanza di momenti di speranza e continuità per la comunità locale.

Si chiama Noah ed è il primo bimbo nato nell'ospedale di Pescara nel 2026.Il nuovo anno si è dunque aperto con la nascita di Noah, venuto alla luce alle ore 6:58 con un parto naturale.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione DossierIl piccolo, la cui famiglia proviene da Tocco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

200 noah un bimbo di tocca da casauria il primo nato nell ospedale di pescara nel 2026

© Ilpescara.it - È Noah, un bimbo di Tocca da Casauria il primo nato nell'ospedale di Pescara nel 2026

Leggi anche: Ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Pescara un cacciatore ferito da un cinghiale

Leggi anche: Bimbo nato morto, medici e ostetriche dell’ospedale di Lodi a processo: “Si è atteso troppo per il parto”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.