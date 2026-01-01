E' messinese il primo nato del 2026 in Sicilia

Alessandro Abate è il primo bambino nato in Sicilia nel 2026, a Messina. È venuto alla luce all’ospedale Papardo un minuto dopo la mezzanotte, con un peso di 2 chili. Un evento che segna l’inizio dell’anno per la città e la regione, rappresentando un momento di speranza e continuità.

Alessandro Abate è il primo bambino nato a Messina e in Sicilia nel 2026. Il piccolo è venuto alla luce all'ospedale Papardo un minuto dopo la mezzanotte e pesa 2.380 grammi.I genitori - come riporta l'Ansa - sono Miriana Mento e Alessio Abate. Il parto è stato assistito da un'équipe sanitaria.

Il primo nato del 2026 è Zoe a Catania, un minuto dopo arriva Filippo a Milano. Tutti i bimbi nati a Capodanno - Zoe e Luana sono nate sullo scoccare della mezzanotte, mentre il primo maschietto nato in Italia nel 2026 è Filippo, di Milano ... virgilio.it

Alessandro Abate è il primo nato del 2026 in provincia di Messina - Il primo nato del nuovo anno tra Messina e provincia si chiama Alessandro Abate ed è venuto alla luce un minuto dopo la mezzanotte, presso l’ ospedale Papardo. 98zero.com

