È la Guàna del Primiero la nuova creazione di Marco Martalar

La Guàna del Primiero, creazione dello scultore Marco Martalar, si distingue per l’uso di oltre duemila pezzi di legno e radici. Collocata nel parco del Benessere del Navoi, nel cuore delle Dolomiti trentine, questa installazione rappresenta un esempio di arte naturale e artigianato locale, valorizzando il patrimonio paesaggistico e culturale della zona. Un’opera che invita alla riflessione e alla scoperta del territorio attraverso l’arte.

Ci sono voluti più di duemila pezzi e radici di legno per dar vita alla nuova creazione dello scultore Marco Martalar: una Guàna del Primiero che emerge in tutto il suo splendore al parco del Benessere del Navoi, nel cuore delle Dolomiti trentine.L’opera, commissionata dal Comune di Fiera di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

