È la Guàna del Primiero la nuova creazione di Marco Martalar
La Guàna del Primiero, creazione dello scultore Marco Martalar, si distingue per l’uso di oltre duemila pezzi di legno e radici. Collocata nel parco del Benessere del Navoi, nel cuore delle Dolomiti trentine, questa installazione rappresenta un esempio di arte naturale e artigianato locale, valorizzando il patrimonio paesaggistico e culturale della zona. Un’opera che invita alla riflessione e alla scoperta del territorio attraverso l’arte.
Ci sono voluti più di duemila pezzi e radici di legno per dar vita alla nuova creazione dello scultore Marco Martalar: una Guàna del Primiero che emerge in tutto il suo splendore al parco del Benessere del Navoi, nel cuore delle Dolomiti trentine.L’opera, commissionata dal Comune di Fiera di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Al via la seconda edizione del bando per la creazione e sviluppo di cooperative sportive
Leggi anche: Al Teatro delle Muse in scena "Brother to Brother - Dall'Etna al Fuji", la nuova creazione di Roberto Zappalà
Il noto scultore veneto Martalar ha inaugurato una nuova opera, la Guana del Primiero, ai piedi delle Pale di San Martino, ispirata alle figure di ninfe che abitano le leggende dolomitiche e la memoria alpina - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.