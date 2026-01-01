È la Guàna del Primiero la nuova creazione di Marco Martalar

La Guàna del Primiero, creazione dello scultore Marco Martalar, si distingue per l’uso di oltre duemila pezzi di legno e radici. Collocata nel parco del Benessere del Navoi, nel cuore delle Dolomiti trentine, questa installazione rappresenta un esempio di arte naturale e artigianato locale, valorizzando il patrimonio paesaggistico e culturale della zona. Un’opera che invita alla riflessione e alla scoperta del territorio attraverso l’arte.

