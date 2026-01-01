È finito un anno maledetto E resta davvero l’incognita di quel che sarà

Un anno difficile si conclude, lasciando incertezza sul futuro. È il momento di riflettere e prepararsi alle sfide che ci attendono, con attenzione e professionalità. In questo periodo, la chiarezza e la sobrietà sono strumenti fondamentali per affrontare le novità con serenità e consapevolezza.

- Hi, so' Andrea. Come va? - Bene, e tu? - Bene bene, un po' di corsa. Sto chiudendo delle promozioni. Tu pronta per la montagna? - Sì, domani mattina. Infatti a che ora vieni a prenderti Malù? - Oggi, dopo colazione. Saremo insieme con il nonno e poi domani partiamo per Dubai. Spero sia contenta di stare con me. - Certo se le fai fare cose da bambina. E le fai seguire i suoi orari. - L'ho sempre fatto. Dubai non è un luogo di perdizione. Sarà sempre con me e con Olga. Tu sai quanto è brava Olga. Tu l'hai voluta. Comunque, lasciamo perdere. Non ti devo spiegazioni. Non essere avvertito! L'ho detto come una mamma qualsiasi che si preoccupa.

