E' Camilla la prima nata del 2026 a Pisa

Camilla è la prima nata del 2026 all'ospedale Santa Chiara di Pisa. È venuta al mondo alle 00:40, portando gioia ai genitori Deborah Fusco e Nico Franchini, entrambi infermieri presso l'Aoup. Un momento speciale che segna l’inizio dell’anno in città.

E' Camilla la prima nata dell'anno all'ospedale Santa Chiara di Pisa. E' nata alle ore 00.40 per la gioia dei genitori Deborah Fusco e Nico Franchini entrambi infermieri che lavorano in Aoup. La bimba pesa 3260 grammi per 51 cm di lunghezza.Presenti al parto la dott.ssa Alessandra Perutelli.

