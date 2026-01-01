È azzurro il primo fiocco nel Bresciano | benvenuto al piccolo Leonardo

Nel Bresciano, il primo nato del 2026 si chiama Leonardo. È venuto al mondo all’ospedale Civile di Brescia un minuto dopo la mezzanotte, segnando così l’inizio ufficiale dell’anno. Questo evento rappresenta un momento di gioia e speranza per la comunità, con il primo fiocco azzurro che apre il nuovo anno nella provincia.

È azzurro il primo fiocco del 2026 nel Bresciano. Il primo nato della provincia si chiama Leonardo ed è venuto alla luce all’ospedale Civile di Brescia un minuto dopo la mezzanotte, inaugurando simbolicamente il nuovo anno.Leonardo, maschietto e primo figlio di una coppia, pesa 3,362 chili e gode. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

