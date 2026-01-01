Due auto in fiamme | Capodanno di paura sul corso

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Casaluce, due auto parcheggiate sul corso principale sono state interessate da un incendio. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’episodio ha segnato l’inizio del 2026 con un episodio che ha procurato preoccupazione tra i residenti, senza causare feriti.

Auto in fiamme durante i festeggiamenti che hanno salutato l’avvio del 2026. Succede sul corso principale di Casaluce dove due vetture lasciate in sosta sono state interessate da un incendio che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno proceduto a spegnere il rogo.A. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Giugliano, paura nella notte: due auto e uno scooter in fiamme Leggi anche: Due veicoli a fuoco in un’ora: in fiamme un furgone a Gpl e un’auto, notte di paura nel Lodigiano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capodanno, notte di incendi: due auto distrutte dalle fiamme a Volpago; Capodanno con i botti, divieti ignorati: fuochi in tutta la città allo scoccare della mezzanotte; Capodanno tra festa e criticità due feriti e un’auto incendiata; Ion Botnari ucciso dallo scoppio di un petardo artigianale. Sequestrato un altro botto nella sua auto. Due auto in fiamme: Capodanno di paura sul corso - Succede sul corso principale di Casaluce dove due vetture lasciate in sosta sono state interessate da un incendio che ha ... casertanews.it

Incendio di Capodanno a Casoria, i residenti e la titolare del negozio distrutto dalle fiamme: «Siamo sconvolti» - Una telefonata intorno all’una di notte, una sua amica l’avvisa che c’è un’auto in fiamme davanti al negozio. msn.com

Raffica di interventi nel Trevigiano: 18 incendi a Capodanno, porticato devastato e auto distrutte - Incendio a Volpago del Montello nella notte di Capodanno: porticato distrutto, due auto bruciate e 18 interventi nel Trevigiano ... nordest24.it

Silenzio social, fiamme in privato: cosa nascondono Can Yaman e Demet Özdemir

I danni dell'incendio della notte di Capodanno https://www.napolitoday.it/cronaca/auto-fiamme-casoria-1-gennaio-2026.html - facebook.com facebook

Cagliari, auto e furgone in fiamme nella notte: doppio intervento dei vigili del fuoco x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.