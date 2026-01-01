Due anni e mezzo di mandato Celentano | Con Abc solo divergenze di ordine tecnico

Dopo due anni e mezzo dall’insediamento, il mandato di Matilde Celentano come sindaco di Latina si avvicina a metà percorso. Eletta nel maggio 2023, la sua gestione si è caratterizzata da risultati concreti e da alcune difficoltà politiche. Celentano ha recentemente commentato le divergenze con il suo team, definendole “solo di ordine tecnico”. Un momento di riflessione per l’amministrazione e per la città, che si prepara al proseguimento del suo mandato.

Due anni e mezzo alla guida dell'amministrazione comunale di Latina. Eletta sindaco il 15 maggio 2023, Matilde Celentano giunge al "giro di boa" del suo mandato al governo cittadino, nonché al termine di un anno che ha visto risultati ma è stato anche difficile, da un punto di vista politico in.

