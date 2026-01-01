Due giovani piemontesi, appena ventenni, sono sopravvissuti per pochi secondi alla tragedia di Crans-Montana. Grazie a un istante, sono riusciti a evitare il peggio, rimanendo sotto shock per quanto accaduto. La loro testimonianza evidenzia come pochi secondi possano cambiare radicalmente il corso della vita in situazioni di emergenza.

Sono salve per pochi gradini, per una manciata di secondi che hanno fatto la differenza tra la vita e la morte. Due ragazze piemontesi di vent’anni, arrivate a Crans-Montana per festeggiare il Capodanno, sono scampate alla strage del locale “Le Constellation”, devastato dall’incendio che ha provocato decine di vittime. « Sono sotto choc », racconta il padre di una delle due giovani, chiedendo ai cronisti di lasciarle tranquille. «Hanno appena parlato con gli psicologi del Care Team ». «Salve per pochi gradini». Le due ragazze, originarie del Verbano-Cusio-Ossola, erano arrivate nella località sciistica svizzera il 30 dicembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Due 20enni piemontesi scampate per pochi secondi alla strage di Crans-Montana: “Siamo sotto choc”

Leggi anche: Il medico italiano davanti alla strage di Crans-Montana: «Situazione catastrofica: feriti anche per schiacciamento». Piena la terapia intensiva

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, coinvolti anche degli italiani

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Due 20enni piemontesi scampate per pochi secondi alla strage di Crans Montana: «Sono sotto choc». Un'altra giovane: «Ho visto gente con la pelle bruciata» - Dispersi 16 o 17 italiani, grandi difficoltà nelle procedure di identificazione. torino.corriere.it