Droni ucraini su Cherson 24 morti La Russia | Colpa dell’Occidente che li rifornisce di armi e soldi Kiev pagherà – La diretta

Gli ultimi sviluppi nel conflitto tra Russia e Ucraina includono un’operazione di droni ucraini su Cherson, con un bilancio di 24 vittime, e le accuse della Russia all’Occidente di fornire armi e finanziamenti a Kiev. Nel contesto, il presidente ucraino Zelensky ha riferito che l’accordo di pace tra le due nazioni sarebbe ormai al 90% di finalizzazione, indicando un possibile passo verso una risoluzione del conflitto.

L’accordo di pace tra Russia e Ucraina sarebbe pronto al 90%, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso di fine anno. Manca però l’ultima parte, spiega nel video diffuso su Telegram, quella cruciale: «È questo 10% che determinerà il destino della pace, il destino dell’Ucraina e dell’Europa». Ma nel primo giorno del 2026 la tensione tra Russia e Ucraina resta alle stelle dopo che un presunto attacco con droni di Kiev sul Cherson avrebbe fatto 24 morti. Intanto secondo il Wall Street Journal, funzionari della Cia sostengono che il presunto attacco con i droni russi alla dacia di Vladimir Putin aveva come obiettivo un sito militare nella zona. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Russia-Ucraina, missili ipersonici tra cui 3 Kinzhal e droni su Kiev, 3 feriti, Cremlino: “116 velivoli ucraini abbattuti in 10 regioni” - VIDEO Leggi anche: Russia-Ucraina, raid russo a Kiev su 11 palazzi, 1 morto e oltre 30 feriti, Cremlino: “216 droni ucraini in Krasnodar, colpita raffineria”-VIDEO Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Drone ucraino colpisce Kherson: almeno 24 morti. La Russia attacca Odessa. Il messaggio di Zelensky; Droni ucraini su hotel: 24 morti e 50 feriti: la denuncia di Mosca; Russia: «Daremo a Usa prove dell’attacco a residenza Putin». Attacco di Kiev: almeno 24 vittime nel Kherson; Guerra Ucraina, drone ucraino su hotel nel Kherson: almeno 24 morti e 50 feriti. Mosca: «Stavano festeggiando il Capodanno». Ucraina, attacco di Kiev su hotel a Kherson: 24 morti. Mosca: è terrorismo. «Drone incendiario sui civili in festa, raid a mezzanotte» - Quella che doveva essere una notte di festa si è trasformata in uno scenario di devastazione. ilmessaggero.it

Guerra Ucraina, media russi: drone su hotel nel Kherson, almeno 24 morti. LIVE - Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella regione di Kherson. tg24.sky.it

Guerra Ucraina, media russi: drone su hotel nel Kherson, almeno 24 morti. Zelensky: accordo di pace pronto al 90% - Zelensky: «Noi nella pace, il mondo fermi la Russia o la Russia trascinerà il mondo nella sua guerra». milanofinanza.it

Secondo il governatore regionale Saldo, tre droni ucraini hanno colpito un bar e un hotel sulla costa del Mar Nero a Khorly. Intanto, anche l’intelligence Usa contraddice le dichiarazioni di Mosca, dando ragione a Zelensky - facebook.com facebook

"Droni ucraini su hotel: 24 morti e 50 feriti": la denuncia di Mosca x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.