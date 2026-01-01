Dramma nella notte di Capodanno a Bore | auto fuori strada dopo essersi schiantata contro un palo Tre ragazzi feriti un 20enne in elicottero a Parma | è grave

Nella notte di Capodanno a Bore, un incidente ha coinvolto un'auto uscita fuori strada in località Luneto, sulla provinciale 359 Salsomaggiore-Bardi. Tre ragazzi sono rimasti feriti e uno, un 20enne, è stato trasportato in elicottero a Parma in condizioni gravi. L’intervento dei soccorsi ha permesso di gestire la situazione e avviare le verifiche sulle cause dell’incidente.

+++ DRAMMA LA NOTTE DI CAPODANNO: ESPLOSIONE IN UNA NOTA STAZIONE SCIISTICA IN #SVIZZERA, DIVERSI MORTI E FERITI | VIDEO +++ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.