Un incidente con parapendio si è verificato a Suello, nel Lecchese, causando la morte di un uomo di 37 anni. Il pilota, decollato dal monte Cornizzolo, è precipitato al suolo. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

Suello (Lecco), 1 gennaio 2025 – Un pilota di parapendio di 37 anni è morto a Suello. Il 37enne è decollato dal monte Cornizzolo. Durante il volo avrebbe perso il controllo della vela e si è schiantato al suolo da diverse decine di metri di altezza. CARDINI LECCO SUELLO = PARAPENDIO PRECIPITATO NELLA ZONA DI ATTERRAGIO DELLA SCUOLA DI VOLO - DECEDUTO IL PILOTA - 1-1-2026 I soccorsi. Gli altri piloti dal punto di atterraggio hanno immediatamente lanciato l'allarme ai soccorritori. L'incidente aereo è successo nella tarda mattina di oggi, subito dopo mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'automedica di Areu con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dramma a Suello, si schianta al suolo con il parapendio: 37enne morto sul colpo

Leggi anche: Si schianta con il parapendio e muore, tragedia a Suello

Leggi anche: Incidente nel X Municipio, si schianta con lo scooter sul guard rail: morto sul colpo