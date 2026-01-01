Dramma a Capodanno petardo innesca esplosione in un bar in Svizzera | 47 morti escluso il terrorismo Tajani | Sedici italiani dispersi
Nella notte di Capodanno, un’esplosione provocata da un petardo ha causato un grave incendio in un bar di Crans-Montana, in Svizzera. L’incidente ha provocato 47 vittime e, secondo le autorità, non si tratta di un atto terroristico. Tra le persone disperse ci sono anche sedici italiani. La tragedia ha colpito una delle località turistiche più frequentate del Canton Vallese.
Non sarebbe doloso il violento incendio che nella notte ha devastato un bar molto frequentato dai turisti a Crans-Montana, nota stazione sciistica del Canton Vallese, in Svizzera. Il bilancio provvisorio è drammatico: 47 persone morte, al momento, e oltre 100 feriti. Le autorità locali hanno escluso che si tratti di un atto terroristico, mentre l’ipotesi prevalente è quella di un evento accidentale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
L'incendio è scoppiato durante la festa di Capodanno. Nel locale, secondo la polizia, al momento del dramma c'erano almeno 100 persone. x.com
