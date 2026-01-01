Dramma a Capodanno petardo innesca esplosione in un bar in Svizzera | 47 morti escluso il terrorismo Tajani | Sedici italiani dispersi

Nella notte di Capodanno, un’esplosione provocata da un petardo ha causato un grave incendio in un bar di Crans-Montana, in Svizzera. L’incidente ha provocato 47 vittime e, secondo le autorità, non si tratta di un atto terroristico. Tra le persone disperse ci sono anche sedici italiani. La tragedia ha colpito una delle località turistiche più frequentate del Canton Vallese.

Pieve di Cento. Scoppia un petardo, 15enne perde una mano - Il ragazzo si era avvicinato al botto rimasto inizialmente inesploso e ha riportato anche la frattura della mandibola ... rainews.it

Tragedia di Capodanno a Ostia: quarantenne muore per l’esplosione di un petardo - La vittima, un quarantenne, è rimasto gravemente ferito dopo che un petardo gli è esploso in mano. unionesarda.it

Dramma a Capodanno, nuova donna ferita da colpo d'arma da fuoco - facebook.com facebook

L'incendio è scoppiato durante la festa di Capodanno. Nel locale, secondo la polizia, al momento del dramma c'erano almeno 100 persone. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.